Продажи абонементов в фитнес-клубы Москвы упали на 50%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продажи абонементов в столичные фитнес-клубы в первую неделю после открытия после режима самоизоляции снизились на 50%. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

"Статистика продаж крупнейших игроков фитнес-рынка Москвы за неделю после открытия показала падение на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и низкую покупательскую активность со стороны новых клиентов", - сказала она.

По словам Киселевой, падение продаж связано с кризисом, снижением покупательской способности и низким сезоном, которым традиционно является летний период для фитнес-индустрии. При этом в объеме продаж крупнейших игроков фитнес-отрасли столицы за первую рабочую неделю только 30% продаж пришлось на покупку абонементов новыми клиентами, а 70% - на продление старых членств. Как сообщила Киселева, обычно доля новых клиентов в сегменте "премиум" и бизнес-фитнеса составляла от 40%, в эконом-сегменте доля доходила до 60%.

"Сейчас в сегменте "премиум" и "бизнес" - 20-30% новых клиентов, в "экономе" эта цифра сейчас минимальна. Эти данные говорят о том, что рынок не расширяется, продажи идут по старым базам, за счет разнообразных акций для старых клиентов: фитнес-отрасль вынуждена демпинговать, чтобы увеличить денежную массу. Это временное явление, которое сейчас позволит отрасли продержаться", - сказала Киселева.

Она отметила, что традиционно фитнес-отрасль существует за счет оборотных средств. Сейчас же расходы компаний в связи с предпринятыми мерами безопасности, отложенными платежами по аренде и кредитами увеличились на 30-40%, а продажи упали. По словам Киселевой, при сохранении такой ситуации 60-70% рынка исчезнет к концу 2020 - началу 2021 года. Уже сейчас фитнес страны потерял 15-20% игроков.

По данным ассоциации, объем фитнес-рынка Москвы и Московской области составил 61 млрд рублей за 2019 год. В Москве до пандемии коронавируса работали 1 800 клубов, в которых были трудоустроены 75 тыс. человек. В Подмосковье до пандемии работали 1 100 фитнес-клубов и 45 тыс. сотрудников.