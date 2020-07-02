Генеральный директор "Радиозавода" удостоен премии правительства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Радиозавод" холдинга "Росэлектроника" Олег Ратников стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание машины автоматизированной системы боевого управления в составе подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Под руководством Ратникова специалисты "Радиозавода" выполнили разработку изделия, успешно провели его испытания и наладили серийное производство. Сегодня командно-штабная машина 9С936-3 поставляется Вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий "Радиозавод" создает современную продукцию, востребованную как в РФ, так и за ее пределами. Предприятие специализируется на разработке и производстве мобильных и автоматизированных систем и комплексов управления формированиями противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждается с 2013 года за достижения в различных областях, в том числе за работы в сфере обороны и безопасности.