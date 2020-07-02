Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

ТАСС, 2 июля. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.

На 08:20 мск стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,1% - до $42,07 за баррель, а нефть сорта WTI находилась на уровне закрытия предыдущей сессии и торговалась по $39,91 за баррель.