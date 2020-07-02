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В Хабаровском крае предприятия получат выплаты за создание временных рабочих мест

Ранее власти региона выделили 36 млн рублей на выплаты сотрудникам предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавируса
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края определили первые 15 пострадавших из-за пандемии предприятий, которые получат выплаты за возврат в штат своих сотрудников. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

Региональные власти в конце мая выделили 36 млн рублей на выплаты сотрудникам предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Материальная поддержка предусмотрена примерно для 1 тыс. специалистов, люди смогут получить от 15,7 до более чем 20,6 тыс. рублей в месяц в зависимости от района.

"В Хабаровском крае определены первые участники региональной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В ее рамках сотрудники 15 предприятий, которые пострадали из-за введенных ограничений и были вынуждены временно уменьшить штат своих специалистов, получат выплаты из краевого бюджета. Главное условие - работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу. Сделать это можно за счет организации временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Документы на выплаты оформлены на 176 человек в разных районах края, которые уже приступили к работе. Это продавцы, водители, кассиры, сотрудники предприятий общественного питания, кондитеры, бухгалтеры, администраторы. В большинстве случаев речь идет о предприятиях туристической индустрии края, общественного питания. Для таких специалистов организованы временные рабочие места. Центры занятости населения края продолжают принимать заявления от работодателей на участие в программе.

Чтобы стать участником программы, работодатель должен быть зарегистрирован на сайте "Работа в России". На дату подачи заявления работодатель также должен обеспечить сохранение занятости не менее 80% своих работников. Необходимость разработки региональной программы продиктована сложившейся на рынке труда ситуацией. С марта хозяйственная деятельность многих предприятий приостановлена, нарушена или осложнена из-за введенных по COVID-19 ограничений.

В марте по поручению президента РФ Владимира Путина в стране увеличили максимальный размер пособия по безработице до 12130 рублей. Выплату могут получить те, кто потерял работу после 1 марта. По данным на середину июня, в Хабаровском крае выплаты оформили почти 4 тыс. человек.

Режим в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края ранее разрешило возобновить работу детским садам в формате дежурных групп, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам при определенных условиях, летним верандам кафе и ресторанов. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные. До 12 июля продлен запрет на работу развлекательных организаций - ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров, аттракционов, других досуговых заведений. До этого числа останутся закрытыми также общественные бани и сауны. Режим самоизоляции в регионе сохранили для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

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