В Забайкалье возвели мост к месту освоения крупнейшего в России месторождения меди

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Рабочие завершили возведение 60-метрового моста для большегрузного транспорта к месту строительства горно-металлургического комбината на крупнейшем в России месторождении меди Удокан на севере Забайкальского края, сообщила журналистам пресс-служба Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings), которая осваивает месторождение.

"Мост рассчитан на нагрузку до 60 тонн. Сложная конструкция установлена на буронабивных сваях, каждая - диаметром 1200 мм. Он обеспечит круглогодичный проезд всех видов транспорта через реку Нирунгнакан, независимо от условий в периоды весенних и осенних паводков, а также во время ледостава", - говорится в сообщении.

В четверг по мосту началось движение большегрузной техники. Всего на его строительство ушло около года.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на месторождении ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первую очередь комбината введут в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Месторождение разведано в советское время, но к разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и ускорить его выполнение. Объем инвестиций в реализуемый БГК проект составляет 75,9 млрд рублей.