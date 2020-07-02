ДВЖД вложит более 122 млрд рублей в развитие инфраструктуры в 2020 году

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога введет в 2020 году новые и реконструированные станции, разъезды и мосты, направив на это более 122 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ДВЖД.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.

"68 объектов запланированы к вводу в эксплуатацию в этом году. Инвестиции составят 122,1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что после реконструкции будут запущены 14 станций в Амурской области, Еврейской автономии, в Хабаровском крае и в других регионах Дальнего Востока, введены в эксплуатацию два отремонтированных разъезда, четыре новых разъезда и другие объекты.

В этом году на железной дороге планируется ввести также 23 моста, пять из которых - на Байкало-Амурской магистрали, остальные - на Сахалине. Будет реконструирована линия связи Биробиджан - Ленинск в ЕАО, электрифицирован участок Биробиджан I - Биробиджан II, построен пешеходный мост на станции Находка в Приморье.

"В этом году уже поступили и пущены в эксплуатацию от станции Волочаевка-2 до Ванино 12 новых локомотивов. Они обеспечивают движение тяжеловесных поездов по Байкало-Амурской магистрали, в том числе на участках со сложным профилем путей. Их использование позволит сократить издержки в маневровой работе, повысить эффективность эксплуатации подвижного состава и в полтора раза увеличить объем перевозимых грузов по направлению к Ванинскому транспортному узлу в Хабаровском крае", - сказал представитель пресс-службы.

РЖД с 2013 года реализует комплекс мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для дополнительного объема перевозок грузов российских компаний. С 2013 по 2019 годы было построено и реконструировано 64 станции и разъезда.