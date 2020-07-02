РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставлять препарат "Авифавир" за рубеж на фоне дефицита лекарства от коронавирусной инфекции в мире, вызванного решением властей США закупать практически 100% произведенного "Ремдесивира", сообщается в пресс-релизе РФПИ.

"Авифавир" является одним из самых эффективных в мире препаратов против коронавируса и демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе американским препаратом "Ремдесивир" от компании Gilead Sciences. С учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира". Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран. РФПИ и "ХимРар" намерены расширить производство и географию поставок "Авифавира" в течение ближайших месяцев", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Кроме того, в сообщении отмечается, что РФПИ и "ХимРар" произвели в июне первые 100 тыс. курсов "Авифавира", что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Белоруссию. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов.

Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тыс. курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество "Фавипиравир", а 3 июня был включен в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.