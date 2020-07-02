Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:11 мск доллар торговался на уровне 70,49 рубля (-1,1%), а евро - на отметке 79,44 рубля (-0,7%).

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне дорожающей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,9% - до $42,42 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $40,25 за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1222,73 пункта.

К 10:07 мск индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи рос на 0,8%, до 2764,55 пункта, РТС - на 1,7%, до 1233,61 пункта.