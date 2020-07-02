КРСК проведет встречу с институтами развития СКФО для разработки программы взаимодействия

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) планирует провести встречу с представителями региональных институтов развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в многофункциональном выставочном центре "МинводыЭкспо", чтобы обсудить перспективные направления работы. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе корпорации по итогам онлайн-встречи с руководителями институтов развития субъектов макрорегиона.

Ранее КРСК объявила о запуске еженедельных онлайн-консультаций с представителями бизнеса по инвестиционным проектам на Северном Кавказе. Планируется, что такие конференции помогут предпринимателям преодолеть последствия коронавируса.

"Основная задача конференции, обозначенная гендиректором КРСК Андреем Хариным: узнать мнение региональных институтов развития о существующих финансовых инструментах и условиях участия в инвестиционных проектах с господдержкой, в том числе по линии КРСК. <…> Андрей Харин предложил коллегам встретиться на базе многофункционального выставочного центра "МинводыЭкспо", чтобы подробно обсудить все возможные направления для совместной работы и подготовить программу дальнейшего взаимодействия", - говорится в сообщении.

В ходе прошедшей онлайн-дискуссии каждый регион Северного Кавказа высказал предложения по совершенствованию механизмов помощи бизнесу, а также нормативно-правовой базы этой деятельности. "С учетом того, что ключевые цели и задачи КРСК и региональных институтов развития в СКФО совпадают, все участники мероприятия поддержали идею проводить совместные встречи не только в удаленном режиме, но и на единой площадке, собравшись вместе", - уточнили в КРСК.

"Сейчас идет процесс совершенствования инструментов господдержки со стороны Корпорации развития Северного Кавказа. В связи с этим очень важно услышать мнение институтов развития регионов. Нам необходимо в кратчайшие сроки создать рабочий механизм, который позволит увеличить число эффективно реализуемых инвестиционных проектов, значимых для социально-экономического развития макрорегиона", - приводятся в сообщении слова Харина.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.