МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. Тогда гендиректор холдинга Борис Добродеев отмечал, что компании важно, чтобы пользователи сервисов компании из РФ также имели доступ к торгам. Кроме того, по его словам, листинг на Мосбирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов.

Листинг на Мосбирже не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, поэтому на торгах будут обращаться акции, находящиеся во free float. Таким образом, в ходе листинга на Мосбирже размещено порядка 100 млн GDR.

Mail.ru Group провел IPO на Лондонской бирже в 2010 году, тогда в ходе первичного размещения компания и ее акционеры привлекли порядка $1 млрд. В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.