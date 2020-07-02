"Дальзавод" в Приморье проведет модернизацию для заказов в сфере гражданского судостроения

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке начал модернизацию причальных стенок в бухте Золотой Рог. Это позволит создать базу для гражданского судостроения, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"В настоящее время ведутся работы на трех мелководных набережных, одна из которых включает глубоководный участок. Модернизация причальных стенок позволит "Дальзаводу" создать активы для формирования работ в сфере гражданского судостроения. Параллельно предприятие модернизирует глубоководный участок, обновление которого даст возможность вести ремонт крупнотоннажного флота",- сообщила пресс-служба.

Развитие судостроения и судоремонта с учетом географического положения региона является одним из приоритетов для промышленности Приморского края. Помимо регионального фонда и программ поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, регион разработал законодательную инициативу по снижению в 10 раз транспортного налога на плавучие доки, которая позволит судоремонтным предприятиям высвободить часть средств и направить их на развитие инфраструктуры.

В Приморье создан фонд развития промышленности и предпринимательства региона, с помощью которого участники рынка могут получить льготные заемные средства на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, создаются программы по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, к которым относится и "Дальзавод", направленные на увеличение доли гражданской продукции в общем объеме заказов.

Центр судоремонта "Дальзавод" входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации. Он является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане и ведет работы по ремонту, изготовлению и монтажу оборудования судовых помещений, винторулевого комплекса, судовых устройств и механизмов.

В апреле вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что промышленность и объем инвестиций в основной капитал последние пять лет растут на Дальнем Востоке темпами, вдвое превышающими среднероссийские. На прошлой неделе глава государства поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, которая будет направлена, в том числе на дальнейшее развитие промышленного потенциала макрорегиона.