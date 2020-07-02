Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС, 2 июля. Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg .

Рост благосостояния миллиардера обусловлен повышением стоимости акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн-ретейлера: по итогам среды она увеличилась на 4,4%, до рекордных $2 878,7 за штуку. Согласно агентству, только за первую половину 2020 года бизнесмен, которому принадлежат 11% акций компании, разбогател на $56,7 млрд.

Предыдущее пиковое значение - $167,7 млрд - было достигнуто Безосом в сентябре 2018 года еще до расставания с супругой Маккензи, которая после развода стала одной из самых богатых женщин мира. Состояние Маккензи Безос, владеющей 4% акций Amazon, оценивается в $56,9 млрд.

В апреле журнал Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в $113 млрд. Второе место занял один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.