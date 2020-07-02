ВТБ объяснил иск к структуре "Открытие холдинга"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках иска в отношении структуры "Открытие холдинг" - "Открытие промышленные инвестиции" - требует вернуть более 61 млрд рублей кредитных средств, выданных холдингу в рамках сделки по продаже алмазного актива "Лукойла" ("АГД Даймондс"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Защищая свои законные интересы, ВТБ под угрозой пересмотра сделки подал иск к компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), требуя вернуть кредитные средства на сумму свыше 61 млрд рублей (около 873 млн долларов). Компания ОПИ - дочерняя структура "Открытие холдинга", которая в 2017 году взяла у банка кредит на покупку 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл", - сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту. Также ВТБ связывает иск с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сделке 2017 года.

"Ранее группа ВТБ обращала внимание, что угроза пересмотра сделки может повлечь за собой ухудшение хозяйственного и финансового положения крупного российского предприятия на неопределенно длительный срок. Мы вынуждены и в дальнейшем осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию указанной суммы задолженности с ОПИ и защите законных интересов банка в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.

ТАСС направил запрос в "Открытие холдинг".

Алмазная сделка

Ранее ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, в пользу "Открытие холдинг".

Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие Холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более $700 млн.

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча", АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.