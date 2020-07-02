Системообразующие транспортные предприятия получили почти 100 млрд рублей господдержки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Системообразующие предприятия транспортного комплекса в общей сложности получили 98,5 млрд рублей господдержки, следует из документа, опубликованного Минтрансом РФ.

Так, самую значительную поддержку получили предприятия авиационной отрасли, которым по состоянию на 30 июня было направлено 90,3 млрд рублей. Следом идет железнодорожный транспорт - 7,2 млрд рублей, морской и речной транспорт - 517 млн рублей и автомобильный - 500 млн рублей.

В перечень системообразующих предприятий транспортного сектора включены в том числе такие компании, как РЖД, "Трансконтейнер", ФПК, "Гранд Сервис Экспресс", авиакомпании "Аэрофлот", "Ред вингс", "Ямал", "Ираэро", грузоперевозчик "Деловые Линии", "Мострансавто", а также "Новороссийский морской торговый порт" и "Глобал Портс".

При этом в Минтрансе отметили, что предприятиям воздушного транспорта планируют направить еще 1,9 млрд рублей, железнодорожного - 61,2 млрд рублей, морского и речного - 1,6 млрд рублей.

По поручению президента правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. Один из ключевых пунктов - льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Полученные средства можно использовать на оплату труда, страховых взносов, на аренду и ремонт помещений и оборудования, коммунальные услуги и так далее. Кроме того, пострадавшим компаниям выдаются субсидии на возмещение затрат, предоставляется отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.