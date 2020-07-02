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Власти Камчатки разработают программу поддержки фермеров до осени 2020 года

Большинство овощей, мясной и молочной продукции на территорию региона завозится с материковой части России, это существенно повышает цену продуктов питания в торговых точках края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал региональному Минсельхозу поручение до конца августа разработать программу поддержки фермеров, чтобы обеспечить камчатцев местной доступной и экологичной сельхозпродукцией, сообщается на сайте краевого правительства.

В настоящий момент большинство овощей, мясной и молочной продукции на территорию края завозится с материковой части России, что существенно повышает стоимость продуктов питания в торговых точках Камчатки.

"Безусловно, сельское хозяйство в таком аграрном районе, как Мильковский, надо выводить на новый уровень. Проблем много. И сегодня моей задачей было познакомиться с фермерами, услышать от них о проблемах. Они все разные, подходы у них тоже разные. Мы договорились, что до конца августа утвердим концепцию развития сельского хозяйства Камчатского края, включая подпрограммы. Главная задача, чтобы субсидии, которые направляются на сельское хозяйство, доходили до цели и работали на то, чтобы обеспечить камчатцев доступной, качественной, экологичной продукцией и востребованными рабочими местами. Разрабатывать эту программу будем вместе с фермерами", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку. На Камчатке действуют 80 мер господдержки аграриев.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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