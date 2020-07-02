Россия снизила в июне добычу угля на 4,1%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период упали на 14,9% - до 11 млн тонн. Экспорт угля в июне вырос на 2,8% - до 15,8 млн тонн, импорт - на 21,5% - до 1,9 млн тонн.

В январе - июне 2020 года добыча угля сократилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 194,3 млн тонн. Поставки на внутренний рынок снизились на 11,5% - до 79,97 млн тонн, экспортные поставки упали на 5,7% - до 89,9 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - июне 2020 года составила: СУЭК - 52,18 млн тонн угля (рост на 2,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 20 млн тонн (снижение на 6,5%), ХК "СДС-Уголь" - 9,6 млн тонн (минус 23,3%), "Востсибуголь" - 7 млн тонн (минус 6,4%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 5,6 млн тонн (плюс 73,9%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 3,2 млн тонн (плюс 12,9%).

Добыча нефти и газового конденсата

Добыча нефти и газового конденсата в России снизилась в июне 2020 года в годовом выражении на 16,6% - до 38,2 млн тонн.

В январе - июне добыча уменьшилась на 4,9%, до 265 млн тонн.

Согласно отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в июне снизила добычу нефти на 16,8%, до 14,7 млн тонн (с начала года сократила на 6,2%, до 101,1 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период уменьшилась на 20,1%, до 5,4 млн тонн (с начала года - на 6,3%, до 38,4 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в июне снизил добычу на 16,5%, до 4 млн тонн (с начала года на 4%, до 28,8 млн тонн). "Газпром нефть" за месяц добыла 4,35 млн тонн, что на 15,2% ниже показателя июня 2019 года (с начала года компания сократила добычу на 1,8%, до 29,3 млн тонн).

Добыча "Татнефти" в июне уменьшилась на 22,2% - до 1,96 млн тонн, с начала года на 10,6% - до 13,3 млн тонн. Добыча нефти и конденсата у "Новатэка" в июне составила 898 тыс. тонн (падение на 8%), с начала года - 5,8 млн тонн (уменьшение на 2,5%).

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в июне 2020 г. составил 18,149 млн тонн, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 6% - до 122,9 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в июне сократился на 14,5% - до 17,14 млн тонн, объем поставок в ближнее зарубежье упал на 27% - до 1 млн тонн. Транзит нефти за отчетный период увеличился на 27% и составил 1,9 млн тонн.

На внутренний рынок в июне поставлено 20,9 млн тонн нефти, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. В январе - июне поставки снизились на 0,7% - до 139,7 млн тонн.

Потребление электроэнергии

Темпы снижения потребления электроэнергии в России в июне продолжили увеличиваться - по итогам прошлого месяца потребление электроэнергии в стране снизилось на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 74 млрд кВт*ч.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии энергопотребление в РФ упало на 3,9%. До публикации июньских результатов наиболее существенное падение было зафиксировано в мае - на 5% в годовом выражении.

Выработка электроэнергии в России в июне снизилась на 6,4% в сравнении с июнем прошлого года, до 74,9 млрд кВт*ч. Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) страны в прошлом месяце упала на 6,5%, до 73,7 млрд кВт.