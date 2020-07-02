{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

В банке отметили, что новый функционал СБП позволит клиентам получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах или получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил сервис переводов от компаний на счета граждан (B2C-переводы - прим. ТАСС) в рамках разработанной ЦБ РФ Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

На эту тему
ЦБ упростил переводы по номеру телефона. Как работает Система быстрых платежей

"ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц в пользу граждан по номеру телефона через Систему быстрых платежей. ВТБ провел успешную тестовую операцию, в которой выступил банком - получателем", - говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что новый функционал СБП позволит клиентам получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах или получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях. В настоящее время зачисление денег по номеру мобильного телефона через СБП в рамках В2С-переводов доступно всем клиентам банка.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, слова которого цитирует пресс-служба, чтобы получить деньги от компаний на счет достаточно указать в качестве реквизитов только номер мобильного телефона, что существенно упрощает клиентский путь, поскольку нет необходимости помнить и вводить набор 20-тизначных чисел.

При этом Чугунов добавил, что в дальнейшем россияне смогут получать через B2C-переводы заработную плату.

Как сообщали ранее в Банке России, сервис по начислению зарплаты через СБП может быть запущен в конце 2020 г. - начале 2021 г.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. По мере развития системы ЦБ пополняет перечень сценариев переводов. Так, в рамках СБП также можно оплачивать товары и услуги в магазинах при помощи QR-кода.

Теги
Россия
Сбербанк вновь стал лидером Мосбиржи по уровню капитализации
Капитализация компании в ходе торговой сессии достигла 4,69 трлн рублей
Читать полностью