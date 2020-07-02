ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил сервис переводов от компаний на счета граждан (B2C-переводы - прим. ТАСС) в рамках разработанной ЦБ РФ Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц в пользу граждан по номеру телефона через Систему быстрых платежей. ВТБ провел успешную тестовую операцию, в которой выступил банком - получателем", - говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что новый функционал СБП позволит клиентам получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах или получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях. В настоящее время зачисление денег по номеру мобильного телефона через СБП в рамках В2С-переводов доступно всем клиентам банка.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, слова которого цитирует пресс-служба, чтобы получить деньги от компаний на счет достаточно указать в качестве реквизитов только номер мобильного телефона, что существенно упрощает клиентский путь, поскольку нет необходимости помнить и вводить набор 20-тизначных чисел.

При этом Чугунов добавил, что в дальнейшем россияне смогут получать через B2C-переводы заработную плату.

Как сообщали ранее в Банке России, сервис по начислению зарплаты через СБП может быть запущен в конце 2020 г. - начале 2021 г.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. По мере развития системы ЦБ пополняет перечень сценариев переводов. Так, в рамках СБП также можно оплачивать товары и услуги в магазинах при помощи QR-кода.