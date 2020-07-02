Магазины Apple в США снова закрывают из-за роста числа случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 2 июля. Американская корпорация Apple снова закрывает часть своих магазинов в США в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

"В связи с ситуацией с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, в ряде штатов мы временно закрываем магазины, - отмечается в нем. - Мы идем на данный шаг исходя из мер предосторожности, мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее возобновление деятельности".

Как отметило агентство Bloomberg, с четверга Apple приостанавливает работу своих магазинов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада), штатах Алабама, Айдахо, Оклахома, Джорджия и Луизиана. Ранее были закрыты точки продаж в Миссисипи, Флориде, Техасе и Юте. Всего порядка 80 магазинов прекратили свою работу.

Соответствующее решение было принято на фоне повторной вспышки коронавируса в стране после снятия ряда санитарных ограничений. По данным агентства Reuters, в среду в США было зарегистрировано более 49 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордный показатель за все время.

В мае в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах Apple открыла более 200 магазинов по всей стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,68 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 128 тыс. человек.