ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,3 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 июня на сумму 10,3 млрд рублей., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 29 июня, составил 10,2 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период ЦБ продал на внутреннем рынке 926,2 млрд рублей.

Такие операции ЦБ будет осуществлять до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.