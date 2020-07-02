Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 2 июля. /ТАСС/. Значительным ростом основных индексов завершились в четверг торги на биржах материкового Китая. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" вырос на 2,13%, до 3090,57 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос на 2,47%. В плюсе оказались все основные сводные индексы, кроме фармацевтики (минус 0,50%). Сильнее всего выросли акции компаний, включенные в сводные индексы по таким направлениям, как финансы, энергетика, недвижимость и торговля.

Положительная динамика зафиксирована и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,29%, до 12269,49 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 поднялся на 2,07%.

Многие эксперты обращают внимание на то, что подъем на рынках материкового Китая наблюдается на фоне сообщений об успехах в разработке вакцин от коронавируса нового типа компаниями Pfizer Inc (США) и BioNtech SE (Германия). При этом участники рынка пока никак не отреагировали на звучащие со стороны США угрозы об усилении санкционного давления на Китай из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге.

Китайские же эксперты обращают внимание на то, что позитивная динамика на биржах отражает общую тенденцию восстановления местной экономики. По мнению аналитика из финансовой компании Shanxi Securities Ма Вэньюя, слова которого приводит в четверг деловое издание "Цайсинь", на фоне восстановления спроса и предложения на рынке растет и доверие к рынку акций типа "А". В среднесрочной перспективе, прогнозирует эксперт, объем операций на этом рынке будет расти.