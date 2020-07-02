Минкомсвязь продлила пилот по бесплатному доступу к востребованным сервисам до конца года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ продлила эксперимент по предоставлению бесплатного интернет-доступа к востребованным сервисам до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Мы зафиксировали интерес граждан к "социальному" пакету от операторов, и приняли решение продлить [до 31 декабря 2020 года] эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня", - сообщила статс-секретарь - замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова, чьи слова приводятся в сообщении.

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к востребованным интернет-ресурсам стартовал 1 апреля. В рамках пилота крупнейшие операторы связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйств в России ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также ряд региональных операторов), должны предоставлять абонентам доступ к любому из 371 сайта из перечня даже при нулевом балансе на счету клиента. В список таких ресурсов вошли сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

В Минкомсвязи пояснили, что каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тыс. уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Почти две трети пользователей качали более 100 Мбайт информации с ресурсов и сайтов перечня.

Минкомсвязь также разработала порядок формирования перечня IP-адресов социально значимых ресурсов и доведения его до операторов связи. Так, министерство утверждает и направляет в Роскомнадзор перечень социально значимых ресурсов, затем владельцы этих ресурсов размещают в личном кабинете на сайте Роскомнадзора IP-адреса, а на основе полученных данных формируется таблица, которая автоматически размещается в личных кабинетах операторов связи.

Параллельно с проведением эксперимента Минкомсвязь разрабатывает соответствующий законопроект о безвозмездном предоставлении доступа к социально значимым интернет-сервисам, который, однако, раскритиковало Минэкономразвития. В частности, министерство считает, что реализация текущей версии проекта закона может повлечь дополнительные расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры связи - по оценке Минэкономразвития, выпадающие доходы операторов могут составить 160 млрд рублей в год. Кроме того, министерство считает необходимым отдельно проработать критерий "социально значимый интернет-сервис", поскольку не каждый востребованный россиянами ресурс можно считать социально значимым.