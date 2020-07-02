Более 2,8 тыс. приморских семей получат средства на компенсацию ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. семей из Приморского края получат компенсации, которыми можно погасить до 50% по ипотечному кредиту в 2020 году. На эти цели из краевого бюджета выделено почти 39,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Чтобы получить компенсацию, семьям необходимо купить жилье в новостройках или в строящихся домах, а сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 млн рублей.

"Меру социальной поддержки получают более 2,8 тыс. жителей края. Особенно это важно для молодых семей с детьми. Как правило, больше половины получателей - как раз такие семьи", - приводит пресс-служба слова министра труда Приморья Светланы Красицкой.

Компенсация производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению, а также в случае отъезда за пределы региона.

Компенсировать ипотеку в Приморье начали в 2012 году. В настоящее время мера поддержки оказывается в рамках краевой программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.