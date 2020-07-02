"Ъ": доставка товаров с AliExpress станет бесплатной

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "AliExpress Россия" (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФону" и Российскому фонду прямых инвестиций) и его партнер, китайский логистический оператор Cainiao (Alibaba Group) в течение года планируют вложить до 500 млн рублей в субсидирование доставки внутри России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей компаний.

Также введена и новая система тарифов, включая бесплатную доставку в Москве и Подмосковье заказов стоимостью от 500 рублей в пункты выдачи и постаматы и от 2,5 тыс. рублей - курьером до двери, уточняется в сообщении. При этом порог будет разнится в зависимости от региона.

Условием получения субсидии на доставку продавцом станет его работа с Cainiao. Так компания, как пишет издание, хочет усилить свои позиции на рынке, поскольку сейчас ее услугами пользуются лишь около половины российских продавцов площадки.

По итогам 2019 года объем российского рынка e-commerce превысил 2 трлн рублей. Объем продаж российских продавцов на "AliExpress Россия" в прошлом году составил 35,9 млрд рублей, по этому показателю площадка заняла седьмое место в России.