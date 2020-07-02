Процесс акционирования "Союзмультфильма" планируют завершить летом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Союзмультфильм", который на данный момент является федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП) находится в процессе акционирования, которое должно завершиться до конца лета. Об этом в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим" рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Создана стратегия развития "Союзмультфильма", создали мы ее благодаря "Сбербанку", который профинансировал стратегию. <…> [Стратегия] предполагает наше развитие в холдинг, в группу компаний, действительно в корпорацию. Мы сейчас находимся в процессе акционирования, наше акционирование должно закончится до конца лета. Мы должны превратиться из ФГУПа в акционерное общество, сначала с государственным капиталом, а потом с приватизацией в сторону "Сбербанка". Мы надеемся, что вопрос закроется этим годом", - сказала Слащева.

Летом 2019 года в пресс-службе Минэкономразвития России ТАСС сообщили о том, что считают целесообразным преобразовать ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" в акционерное общество, 100% акций которого поступят в федеральную собственность. Также в министерстве поддержали идею вхождения "Сбербанка" в состав акционеров ООО "Союзмультфильм".

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.