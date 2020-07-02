Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals в январе - июне 2020 года сложилась в размере $39,68 за баррель. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина России.

Отмечается, что цена на нефть Urals в январе - июне 2019 года составляла $65,63 за баррель. Таким образом, за отчетный период стоимость Urals снизилась на 39,5%.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в июне 2020 года сложилась в размере $41,93 за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июне 2019 года ($61,93 за баррель).

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель.