Сбербанк вновь стал лидером Мосбиржи по уровню капитализации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Капитализация Сбербанка в ходе торговой сессии Московской биржи 2 июля достигла 4,69 трлн рублей, обойдя по данному показателю "Газпром", капитализация которого составила 4,62 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом Сбербанк вернулся на первое место по уровню капитализации на Мосбирже.

По состоянию на 11:35 мск, обыкновенные акции Сбербанка достигали отметки 208,35 рубля за бумагу (+2,5%), а "префы" - 191,9 рубля за акцию (+1,7%). В свою очередь бумаги "Газпрома" росли на 0,4% - до 195,11 рубля за штуку.