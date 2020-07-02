Главгосэкспертиза одобрила проект ремонта колонн станции "Кировский завод" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реставрации колонн и иных косметических работ на станции метрополитена "Кировский завод" в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе филиала.

Совет по сохранению культурного наследия в декабре 2011 года внес станцию "Кировский завод" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Объект находится под охраной комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта станции, в ходе которого отреставрируют колонны и выполнят гидроизоляцию перронного зала. По итогам рассмотрения материалов выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В соответствии с проектом капитального ремонта, подготовленного компанией "Ажио", на семи колоннах станции заменят облицовочные мраморные плиты. Мраморные капители также демонтируют, но после склеивания фрагментов вернут на место, устранят трещины и нанесут защитное покрытие на поверхность мрамора колонн и стен-арок между ними. Сводчатые потолки, простенки, карнизы под сводом, карнизы тоннеля в процессе ремонта будут расчищены, зашпаклеваны и окрашены, а металлические геральдические горельефы и вентиляционные решетки промоют от загрязнений.

Станция "Кировский завод" расположена на Кировско-Выборгской (первой) линии петербургского метрополитена. Открыта она была 15 ноября 1955 года.