Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства страны.

"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд рублей на президентские выплаты для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными [с] коронавирусом", - отметил он.

"Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что 1 июля началось перечисление единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.

"Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей, - сказал глава кабмина. - Те семьи, кто подавал заявление еще на первую выплату, получат ее без дополнительных заявлений в ближайшие дни".