{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Средства направят регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Сегодня правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", - сказал он.

"Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. - отметил Мишустин. - Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, возможно будет организовать для них дополнительную временную работу".

По словам премьера, такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Азербайджан выступает за расширение числа участников сделки ОПЕК+
Читать полностью