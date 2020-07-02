Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Сегодня правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", - сказал он.

"Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. - отметил Мишустин. - Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, возможно будет организовать для них дополнительную временную работу".

По словам премьера, такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.