Минфин направил в правительство предложения по увеличению до 30% квоты МСП в госзакупках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минфин разработал и направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по дополнительной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса при их участии в госзакупках, сообщается на сайте Минфина. В частности, предлагается вдвое увеличить квоты госзакупок у МСП - до 30% с нынешних 15%.

"Минфин России разработал и направил первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при их участии в государственных и муниципальных закупках, предусматривающие: распространение действующих для субъектов малого предпринимательства преимуществ также на субъектов среднего предпринимательства; увеличение в два раза (с действующих 15 до 30 %) размера обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым государственным и муниципальным заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в материалах Минфина.

В случае поддержки правительством этих предложений Минфин начнет работу по внесению соответствующих изменений в закон № 44-ФЗ, включив их в ранее разработанный законопроект об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок ("оптимизационный" законопроект).

"Следует дополнительно отметить, что "оптимизационный" законопроект для снижения финансовой нагрузки на субъектов малого предпринимательства содержит новацию, допускающую возможность предоставления такими субъектами для обеспечения заявок и заключаемых контрактов (помимо банковских гарантий) независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями, образующими в соответствии с законом № 209-ФЗ национальную гарантийную систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - отмечает министерство.