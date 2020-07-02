"Газпром нефть" и "Зарубежнефть" объявили о создании совместного предприятия в ХМАО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Зарубежнефть" подписали обязывающие соглашения о создании совместного предприятия для поиска, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в Ханты-Мансийском автономном округе и разработки технологий их освоения, сообщает "Газпром нефть".

"В портфель активов совместного предприятия войдут лицензионные участки "Салымский - 3" и "Салымский - 5" в ХМАО, на которых уже в 2025 году партнеры планируют начать промышленную добычу нетрадиционной нефти", - говорится в сообщении. По предварительным прогнозам, геологические ресурсы нефти на двух участках могут превышать 500 млн тонн.

Завершение сделки планируется в июле - августе 2020 года после получения необходимых корпоративных одобрений и выполнения отлагательных условий. Доля "Газпром нефти" в СП составит 51%, "Зарубежнефти" - 49%. Новое предприятие станет площадкой для совместного развития технологий разработки нетрадиционных запасов и их внедрения на активы СП.

В настоящее время на участке "Салымский - 3" завершена 3D-сейсморазведка на площади более 300 кв. км, пробурена первая поисково-оценочная скважина, отобран керн и в ближайшее время будет проведен 15-стадийный гидроразрыв пласта. До конца 2020 года планируется начать геологоразведочные работы на прилегающем к "Салымскому - 3" участке "Салымский - 5".

"Газпром нефть" и "Зарубежнефть" уже сотрудничают в рамках Карбонатного консорциума, который был создан в ноябре 2017 года. Консорциум стал площадкой для обсуждения вопросов производственной деятельности и обмена опытом, а также для совместной экспертизы различных технологических решений.

"Запасы нетрадиционных углеводородов колоссальны, но все еще недоступны для полномасштабного освоения. За последние годы мы значительно расширили свои знания и компетенции в сфере изучения и добычи таких ресурсов. Созданные "Газпром нефтью" - самостоятельно и в составе консорциумов - технологические и инженерные решения позволяют сегодня готовится к полномасштабной разработке залежей, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. Объединение технологических компетенций с "Зарубежнефтью" позволит нам быстрее пройти сложный путь от геологического изучения салымских активов до начала их промышленного освоения", - отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.