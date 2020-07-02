Исследование: продажи смартфонов в РФ в январе - июне выросли на 5%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спрос на смартфоны в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличился на 5% в натуральном и на 7,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было продано 14 млн устройств на 232 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо".

"В июне российский рынок вернулся к интенсивному росту после снижения спроса в апреле. В июне позитивная динамика составила 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с прошлым годом, объем продаж оказался выше, чем в марте 2020 года, до введения карантинных мер. По итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны увеличился на 5% в штуках и 7,5% в деньгах. Это порядка 14 млн смартфонов и 232 млрд рублей", - говорится в исследовании.

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в июне 2020 года было продано 2,65 млн смартфонов на 44 млрд рублей, что превысило показатели марта это года, когда было приобретено 2,4 млн смартфонов на 42,7 млрд рублей. Пик спроса пришелся на первую неделю месяца, что компания связывает с открытием большинства торговых центров, а также появлением новинок.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в январе - июне увеличила продажи на 34% в штуках и 27% в деньгах, что выше показателей рынка почти в 7 раз в штуках и в 3,5 раза в деньгах.

По данным Gfk, рост продаж смартфонов по итогам трех недель июня составил 16% в штуках и 22% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. По данным "Связного", продажи на российском рынке выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах в июне.

Ценовой сегмент и популярные модели

По итогам первого полугодия 2020 года, более 70% купленных россиянами устройств стоили до 20 тыс. рублей. До 7% увеличилась доля купленных моделей стоимостью 50 тыс. рублей и выше. "В деньгах флагманы заняли 30% рынка против 24% годом ранее", - отмечает "М.Видео-Эльдорадо". Средний чек в январе - июне остался на уровне прошлого года - около 16,5 тыс. рублей.

По данным ретейлера, под брендами Honor, Huawei, Xiaomi продается каждый второй смартфон в России: в течение первого полугодия ежемесячно лидером по количеству проданных смартфонов оставался китайский бренд Honor. "Компания Apple удерживает первенство по выручке. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян входят Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров приходится 84% штучных продаж и 94% денежного объема рынка. Продолжают укреплять позиции ведущие китайские производители - на Honor, Huawei, Xiaomi, приходится уже 52% рынка в штуках", - отмечает ретейлер. В 2018 году их совокупная доля была почти вдвое меньше, год назад - 41%. В общей сложности два десятка китайских брендов занимают уже более 60% российского рынка. Honor 8A стал самым продаваемым смартфоном в России за первое полугодие, Samsung Galaxy A51 - во втором квартале 2020 года.

По данным "Связного", с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5%, до 15 464 рублей. В Москве этот показатель вырос на 15%, до 23 668 рублей. В денежном выражении в тройку лидеров вошли: Appe iPhone 11 128GB, Appe iPhone 11 64GB и Samsung Galaxy A51. В тройку популярных смартфонов по количеству продаж вошли: Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 11 128GB и Samsung Galaxy A10.