Кабмин обсудит поправки, направленные на рост спроса на отечественные товары

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России намерено рассмотреть поправки, направленные на повышение спроса на отечественные товары.

"Важный вопрос - поправки в законодательство, которые будут способствовать укреплению спроса на российские товары", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, открывая заседание кабмина.

Он напомнил, что необходимость приоритета для отечественной продукции в таких случаях недавно обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина. "Речь идет о закупках, которые производят компании и корпорации с государственным участием", - пояснил премьер. "Станет обязательным для заказчика включение в договоры информации о стране происхождения товара, - подчеркнул он. - Это будет способствовать продвижению отечественной продукции при осуществлении закупок, в том числе в рамках импортозамещения и при реализации национальных проектов. И конечно, это создаст благоприятные условия для предприятий российского бизнеса и увеличения объема их продукции".