РЖД с 11 июля продлит маршрут "Ласточки" из Петербурга до Валдая и Старой Руссы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) с 11 июля продлит маршрут скоростных электропоездов "Ласточка" Санкт-Петербург - Бологое до станций Валдай и Старая Русса в Новгородской области. Решение направлено на популяризацию внутрироссийского туризма и развитие межрегионального железнодорожного сообщения, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Для популяризации внутрироссийского туризма, повышения транспортной доступности и развития межрегионального железнодорожного сообщения холдинг "РЖД" продлевает маршрут скоростных поездов "Ласточка" № 721/722 Санкт-Петербург - Бологое до станций Валдай и Старая Русса. Новый маршрут станет доступен для пассажиров с 11 июля", - говорится в сообщении.

Движение электропоездов по продленному маршруту станет возможным благодаря смене электровоза на тепловоз на неэлектифицированных участках железнодорожной линии. Такая схема положительно зарекомендовала себя на маршрутах Москва - Иваново, Санкт-Петербург - Сортавала и Санкт-Петербург - Псков, отметили в пресс-службе.

Из Санкт-Петербурга "Ласточка" будет отправляться сдвоенным составом из 10 вагонов. По прибытии в Бологое один из составов будет прицеплен к тепловозу ТЭП70БС, с которым он проследует до станций Валдай и Старая Русса по неэлектрифицированным участкам. Отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07:17 мск, поезд "Ласточка" будет прибывать на станцию Валдай в 11:53 мск и в выходные дни - на станцию Старая Русса в 14:00 мск. В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться со станции Валдай в 16:42 мск, по выходным дням - со станции Старая Русса в 14:40 мск, прибывая в Санкт-Петербург в 22:10 мск.

В пути следования состава предусмотрены остановки на станциях Обухово, Колпино, Тосно, Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое, Едрово, а также дополнительные остановки в выходные дни: Лычково, Кневицы, Пола, Парфино.