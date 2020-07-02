Эксперт: спрос на нефть в мире не восстановится до конца года

БАКУ, 2 июля. /ТАСС/. Спрос на нефть на мировом рынке не восстановится до конца нынешнего года. Такой прогноз озвучил вице-президент BP по вопросам коммуникаций и внешних связей по Ближневосточному и Каспийскому регионам Бахрияр Асланбейли, выступая в четверг на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски" в формате видеоконференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

"Есть различные предположения, связанные со спросом на нефть. Однако все сценарии предполагают, что восстановление спроса на нефть произойдет не до конца этого года. Это точно", - сказал Асланбейли.

По его словам, многое зависит от внешнеполитических факторов, а также от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Как полагает вице-президент BP, если страны будут выполнять обязательства по сделке ОПЕК+, то спрос будет постепенно восстанавливаться, но когда это произойдет полностью, он прогнозировать не взялся.

Асланбейли отметил, что в настоящее время спрос на нефть упал на 20 млн баррелей в сутки. "Это беспрецедентный случай", - подчеркнул он. Он также не исключил, что цены на нефть до конца года "могут немного подрасти".