Путин дал поручение разобраться с задержанием члена "списка Титова"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с задержанием бизнесмена Дмитрия Зотова, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, [Борис] Титов как [бизнес-] омбудсмен проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "действительно, в рамках этой работы Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию, действительно он сейчас арестован".

"Действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", - заявил Песков.