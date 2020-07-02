Кабмин обсудит поправки по созданию единой системы поддержки инноваций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит законопроект, который призван сформировать единую систему поддержки инноваций в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

По его словам, на заседание вынесен "законопроект, [который] призван сформировать единую систему государственной поддержки инноваций". "Важно снизить риски необоснованного уголовного преследования тех, кто занимается инновационной деятельностью", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер отметил, что речь идет о поправках в законопроект, корректирующий закон "О науке и государственной научно-технической политике".

"Среди поправок - определение норм оценки эффективности использования государственной поддержки, прежде всего - бюджетных средств, которые выделяются на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов", - сказал он. "Также в случаях, если бюджетные средства предоставляются институту инновационного развития путем взноса в уставной капитал, становится обязательным требование эффективности портфеля проектов", - добавил Мишустин.