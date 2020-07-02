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Азербайджан выступает за расширение числа участников сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил за расширение числа участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Стабильность на нефтяном рынке отвечает интересам всех его участников. В этой связи я считаю важным дальнейшее расширение формата ОПЕК+ путем привлечения стран, других производителей", - заявил министр в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что Азербайджан намерен и дальше выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК+. "Азербайджан подтверждает свою приверженность обязательствам и будет продолжать активную роль в обеспечении стабильности на нефтяном рынке", - подчеркнул Шахбазов.

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