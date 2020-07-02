Комитет Госдумы одобрил соглашение об операциях с драгметаллами в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подписанное в Москве 22 ноября 2019 г.

Документ был внесен в Госдуму президентом РФ.

Комитет является соисполнителем по документу. Планируется, что Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения на заседании 7 июля.

Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств - членов Союза и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере, говорится в пояснительной записке.

Документ определяет особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.