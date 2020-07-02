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ЦБ заявил об отсутствии последствий для заемщиков при отказе от кредитных каникул

Когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отказ заемщика от ранее одобренных кредитных каникул до наступления очередного платежа по займу не должен нести за собой каких-либо последствий для клиента банка. Такой тезис содержится в информационном письме Банка России в адрес банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Также Банк России дает рекомендации на случай, если заемщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не представлял документы о снижении дохода", - отмечается в сообщении.

При этом в тех случаях, когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. Заемщик также будет вправе вновь обратиться за "каникулами".

Кроме того, в случае если добросовестный заемщик не успевает в установленные законодательством сроки подтвердить снижение своих доходов, регулятор рекомендует банкам рассмотреть возможность переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора.

"Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. В свою очередь гражданам Банк России рекомендует заранее обратиться к кредитору и вместе с ним найти приемлемое решение", - считают в ЦБ РФ.

Согласно закону о кредитных каникулах, заемщик обязан предоставить в банк документы о снижении доходов на 30% в течение 90 дней после обращения за "каникулами".

О кредитных каникулах

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Каникулами сроком на полгода смогут воспользоваться физлица или индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может получить каникулы. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.

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