ЦБ заявил об отсутствии последствий для заемщиков при отказе от кредитных каникул

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отказ заемщика от ранее одобренных кредитных каникул до наступления очередного платежа по займу не должен нести за собой каких-либо последствий для клиента банка. Такой тезис содержится в информационном письме Банка России в адрес банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Также Банк России дает рекомендации на случай, если заемщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не представлял документы о снижении дохода", - отмечается в сообщении.

При этом в тех случаях, когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. Заемщик также будет вправе вновь обратиться за "каникулами".

Кроме того, в случае если добросовестный заемщик не успевает в установленные законодательством сроки подтвердить снижение своих доходов, регулятор рекомендует банкам рассмотреть возможность переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора.

"Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. В свою очередь гражданам Банк России рекомендует заранее обратиться к кредитору и вместе с ним найти приемлемое решение", - считают в ЦБ РФ.

Согласно закону о кредитных каникулах, заемщик обязан предоставить в банк документы о снижении доходов на 30% в течение 90 дней после обращения за "каникулами".

О кредитных каникулах

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Каникулами сроком на полгода смогут воспользоваться физлица или индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может получить каникулы. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.