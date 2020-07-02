КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей, годом ранее его доход составил 8,5 млн рублей. При этом доходы супруги главы региона оказались в 54 раза больше - 480,8 млн рублей, следует из опубликованной в четверг декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В собственности главы Татарстана нет недвижимости, однако в пользовании находятся жилой дом и земельный участок.

В собственности у супруги президента Татарстана Гульсины Миннихановой жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартира, машино-место. Также она владеет имуществом в Объединенных Арабских Эмиратах, которое она получила в порядке наследования, - квартирой площадью 222,2 кв. м и двумя парковочными местами.

Рустам Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года, в ходе выборов в 2015 году он набрал 94,4% голосов избирателей и вступил в должность на второй срок полномочий, который истекает в 2020 году. В мае 2020 года президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.