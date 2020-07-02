АКРА начало рейтинговать российские нефинансовые компании по международной шкале

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА начало присваивать рейтинги российским нефинансовым компаниям по международной шкале, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"АКРА утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по международной шкале и первым из российских рейтинговых агентств начинает предоставлять клиентам такую услугу", - отметили в пресс-службе.

Для разработки методологии были использованы данные о более чем 15 тыс. нефинансовых компаний из различных стран за более 15 лет наблюдений, что позволило учесть в методологии полный экономический цикл для всех отраслей.

"Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале для Российской Федерации позволит существенно расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке. Российские инвесторы, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний", - приводит пресс-служба слова управляющего директора - руководителя методологической группы агентства Владимира Сноркина.