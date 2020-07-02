Инфраструктурную поддержку в Арктике запросили 10 компаний с проектами на 210 млрд руб

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития завершило прием заявок от инвесторов в проекты в Арктике, претендующих на инфраструктурную поддержку от государства. Заявки на получение субсидий подали 10 компаний с проектами, объем инвестиций по которым превышает 210 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба министерства.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Правила отбора таких проектов утверждены в марте правительством РФ.

"Заявки подали 10 компаний, общий объем инвестиций по проектам которых превышает 210 миллиардов рублей. При реализации этих инвестпроектов планируется создать более 3,5 тыс. рабочих мест. Теперь президиум госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева примет решение по их господдержке", - приводят в сообщении слова замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Как отмечают в министерстве, прием заявок начался 15 апреля и должен был завершиться 1 июня, но был продлен до 1 июля по просьбе инвесторов. Для получения поддержки проекты должны способствовать социально-экономическому развитию округа, создавать рабочие места. Другие обязательные требования к инвесторам - наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации.

Сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.