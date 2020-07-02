Мораторий на проверки бизнеса в Ростовской области продлили до 1 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области продлили запрет на проведение проверок в отношении бизнеса до 1 октября текущего года. Об этом в четверг на совещании по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Мною принято решение о продлении до 1 октября текущего года моратория на контрольно-надзорную деятельность", - сказал глава региона.

В пресс-службе губернатора уточнили, что мораторий не распространяется на внеплановые проверки, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на проверки, результатом которых является выдача разрешительных документов.

Голубев отметил, что власти региона продолжают работать над созданием комфортной среды для бизнеса. "Министерством экономического развития выполнено поручение о создании в Миллеровском районе центра "Мой Бизнес". Новый центр планируем открыть в июле текущего года. Это даст возможность оперативно получать меры господдержки предпринимателям северных территорий Ростовской области", - сказал Голубев. Об открытии центра 4 июня в ходе онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения" Голубева попросили представители предпринимательского сообщества севера области.

На поддержку предпринимательства в Ростовской области с начала текущего года из регионального бюджета выделили более 440 млн рублей. По словам Голубева, это соответствует текущим интересам бизнеса, который, прежде всего, заинтересован в реализации антикризисных мер финансового характера.

26 марта Голубев на заседании регионального заксобрания сообщил о разработке плана устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях дальнейшей угрозы распространения коронавируса. В рамках реализации плана власти региона приняли решение о снижении ставок по региональным налогам для наиболее пострадавших в ходе пандемии коронавируса отраслей экономики.