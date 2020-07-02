Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 2 июля выросла на 0,64% и достигла своего нового максимального значения - 58,7 тыс. рублей за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость топлива данной марки также установила рекорд, увеличившись до 61,78 тыс. рублей за тонн (+1,38%). В Москве цена Аи-95 впервые за время наблюдения преодолела отметку в 60 тыс. рублей за тонну и достигла 60,19 тыс. рублей за тонну.

В июне стоимость бензина этой марки уже несколько раз превысила рекордный показатель, который был зафиксирован в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тыс. рублей за тонну.

В первый день торгов после завершения периода сниженных биржевых нормативов продажи топлива объем реализованного бензина Аи-95 составил 8,055 тыс. тонн, что ниже среднего показателя за июнь - 8,1 тыс. тонн, следует из данных биржи и подсчетов ТАСС.

Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день выросла на 0,71% - до 50,94 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 30 июня выросла на 1,2% - до 49,03 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,34%, до 29,63 тыс. рублей за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.