Минэнерго считает эксперимент с НДД удачным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минэнерго России считает эксперимент по применению налога на дополнительный доход (НДД) удачным и выступает за его расширение. Об этом сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков, выступая на онлайн-конференци "Анализ эффективности налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и количество запасов УВС".

"Мы очень внимательно следим за тем экспериментом, который проходит. И в этом отношении мы полагаем, что в общем эксперимент довольно удачный, потому что видно из него, что добыча на этих месторождений идет, инвестиции вкладываются. И соответственно полагаем, что можно говорить о расширении той группы месторождений, которые мы под НДД отвели", - сказал Гладков.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Reuters сообщил, что федеральный бюджет РФ в 2019 году недополучил 213 млрд рублей из-за введения НДД в нефтяной отрасли. Введение НДД он назвал самой большой ошибкой за время своей работы в Минфине.

Поддержка малых нефтяных компаний

Гладков также сообщил, что Минэнерго выступает за поддержку малых нефтяных компаний, в частности предлагает предусмотреть возможность переноса налоговых выплат на более поздний срок в случае резких изменений на рынке.

"Жесткие условия, в которых работала нефтяная отрасль последние 3 месяца, показали, что налоговая система достаточно стабильна. С другой стороны - по малым компаниям зачастую складываются условия, при которых они, к сожалению, не могут из-за разницы курсов валют и быстрого изменения стоимости нефти платить все налоги, которые у них есть, которые им начисляются. В этом отношении можно было бы предусмотреть какие-то механизмы, которые позволили бы переносить налоговую нагрузку на более поздний период", - отметил он.