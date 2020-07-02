Дидье Касимиро назначен первым вице-президентом "Роснефти"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первым вице-президентом ПАО НК "Роснефть" назначен Дидье Касимиро, он будет курировать переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. Об этом говорится в сообщении компании.

"Дидье Касимиро сыграл важную роль в укреплении позиций компании как глобального мейджора, создании трейдингового подразделения, формировании доверительных отношений с партнерами. Масштабные сделки, которые он курировал, позволили компании выйти на ключевые потребительские рынки Европы и Азии", - цитируются в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

До назначения Касимиро занимал пост вице-президента "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике.

Павел Федоров, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента "Роснефти" по экономике и финансам, продолжит работу в компании в качестве советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента.

В сообщении отмечается, что Федоров сосредоточится на взаимодействии с комиссией при президенте РФ по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности, а также на реализации специальных стратегических проектов компании, в том числе программе по развитию генетических технологий, партнером которой выступает "Роснефть".

"Уверен, что и в дальнейшем опыт и компетенции Павла Сергеевича (Федорова) будут высоко востребованы в нашем бизнесе. Он продолжит курировать ключевые направления деятельности компании", - отметил Сечин.