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Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в июне упал на 76%

Прогнозировалось падение на 80%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток крупнейших российских аэропортов в июне упал на 76% в годовом выражении при прогнозируемом падении на 80%, следует из данных Международной ассоциации аэропортов.

"Первый месяц лета 2020 завершился восходящим трендом. 30 июня пассажиропоток в российских аэропортах -62% к прошлогоднему уровню", - отмечается в материалах ассоциации.

В мае и апреле снижение составило около 90%.

По данным Росавиации, пассажиропоток российских аэропортов в мае 2020 года рухнул в 9,8 раза по сравнению с маем 2019 года и составил 1,896 млн человек.

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