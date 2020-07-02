Ставрополье направит почти 1,7 млрд рублей на помощь муниципалитетам

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят 1,68 млрд рублей на повышение бюджетной сбалансированности территорий, борьбу с коронавирусом, развитие учреждений образования. Возможность дополнительных расходов появилась после поступления дотации из федерального бюджета, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"Рассмотрен вопрос об изменении параметров бюджета края на 2020 год. Их уточнение связано с увеличением доходов региона за счет дополнительно поступившей из федерального бюджета дотации в размере свыше 1,68 млрд рублей <…> Почти половину поступивших средств планируется распределить между муниципальными образованиями для повышения бюджетной сбалансированности территорий", - говорится в сообщении.

Деньги также направят на пополнение резервного фонда края, содержание и оснащение новым оборудованием учреждений образования, укрепление материально-технической базы медучреждений и обеспечение медиков индивидуальными средствами защиты. В планах властей также дофинансирование программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставление госгарантий на поддержку инвестиций в агропромышленном комплексе.

"Эти средства направлены в Ставропольский край по решению президента страны. Они будут направлены на софинансирование программ развития, на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на "прямой линии" и приемах граждан", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В конце мая в Ставропольском крае были внесены корректировки в региональный бюджет, в результате объем доходов на 2020 год составил 122 млрд 482 млн рублей, расходов - 131 млрд 908 млн рублей. С учетом поступления дотации из федерального бюджета, расходы регионального увеличатся до 133,6 млрд рублей.