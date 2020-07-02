Титов считает, что нельзя полностью уходить от ключевых показателей в нацпроекте по МСП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса превратила задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" из сложных в практически невыполнимые, однако это не является поводом отказываться от попыток их выполнить. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя информацию об изменении критериев нацпроекта.

В четверг газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству и Минэкономразвития, сообщила, что власти планируют исключить ряд ключевых показателей нацпроекта в пользу новых параметров. В частности, речь идет про увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5%, доли экспорта в общем объеме несырьевых поставок - до 10%, а числа занятых в секторе - до 25 млн человек до 2024 года. По данным издания, вместо этого Минэкономразвития предложило ориентироваться в нацпроекте на внедрение новой цифровой платформы "одно окно", создать условия для стимулирования роста МСП и вовлечения граждан в предпринимательство.

"Совершенно ясно, что коронавирус превратил задачи по увеличению роли МСП в экономике из просто сложных в практически невыполнимые. Но это не повод вообще отказываться от попыток их решить. 25 млн занятых, 32,5% доли в ВВП, 10% в несырьевом экспорте - к этому все равно нужно идти, пусть с изменением ориентиров по времени", - сказал Титов.

По его словам, цифровая платформа и прочее "создание условий" для МСП - это инструменты. "Если инструменты превращать в самоцель, теряется вся логика развития, теряются ориентиры - что можно делать, что нельзя", - добавил собеседник агентства.

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.